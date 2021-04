Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig hält mit Flensburg nur zu Beginn mit

Hauptinhalt

25. Spieltag

Nichts zu holen für den SC DHfK Leipzig an der Ostseeküste. Gegen das Topteam SG Flensburg-Handewitt konnten die Sachsen die Partie nur in den ersten 20 Minuten ausgeglichen gestalten. Am Ende aber verloren die Grün-Weißen klar mit 23:29 (8:13).