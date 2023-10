Leipzig erwischte dank zweier Überzahlspiele einen guten Start und führte nach fünf Minuten mit 3:1. Dann kamen die Gastgeber besser in die Partie und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe (11:11/21.), wobei der SC DHfK immer wieder Probleme hatte, eine Lücke in der stabilen Flensburger Abwehr zu finden. Auch die Außenpositionen der Sachsen konnten kaum ins Spiel eingebunden werden. In der Schlussphase der ersten Halbzeit nutzten dann die Norddeutschen einen Doppelschlag binnen 15 Sekunden zur 16:14-Pausenführung.