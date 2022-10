Handball | Bundesliga SC Magdeburg gelingt gegen Flensburg-Handewitt keine Wiedergutmachung

6. Spieltag

Der SC Magdeburg hat am 6. Spieltag gegen die SG Flensburg-Handewitt die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga kassiert. Bei der 34:35-Niederlage bewies die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert immer wieder Moral, musste sich durch einen Flensburger Buzzer-Beater am Ende aber dennoch geschlagen geben. Wettbewerbsübergreifend ist es die zweite Pleite in Folge.