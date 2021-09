Vor 1.957 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Teams nur wenige klare Chancen vergaben. Nach zwei Niederlagen spielte Leipzig konzentriert und brachte die sonst so kompakte TBV-Deckung immer wieder in Verlegenheit. Zur Pause führte die Haber-Sieben verdient mit zwei Toren.