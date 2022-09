Die Leipziger kamen dann jedoch wie verwandelt aus der Kabine, agierten in der Abwehr deutlich aggressiver und kreierten nach Ballgewinnen schnelle Umschaltsituationen. In nur fünfeinhalb Minuten wandelten sie einen 13:17-Rückstand in eine 18:17-Führung um (40. Minute). Nach einer Auszeit von Trainer Florian Kehrmann stabilisierten sich die Gastgeber und gingen gegen immer nervöser werdende Leipziger bis zur 52. Minute mit 26:23 in Führung. Die Haber-Schützlinge kämpften sich aber zurück. Sime Ivic verpasste noch das mögliche 27:27, ehe Luca Witzke eineinhalb Minuten vor Schluss zum 28:28 traf. Mit seinem zwölften Treffer brachte der überragende Samuel Zehnder den TBV mit 29:28 in Front, doch Kristjansson hatte per Siebenmeter das letzte Wort. Der Isländer war vor 2.725 zuschauer mit neun Toren auch der beste DHfk-Werfer.