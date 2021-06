Die Partie plätscherte in den ersten gut 20 Minuten dahin, Lemgo führte mit 11:10. Das gefiel Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nicht. In der ersten Auszeit forderte der Coach mehr Konzentration und ein besseres Zweikampfverhalten. Dann übertrieb es Magnus Gullerrud, sah nach einem heftigen Foul direkt die Rote Karte. Und Lemgo nutzte die Unsortiertheit beim SCM und zog auf 14:10 (24.) davon. Bis zur Pause blieben die Gastgeber in der Vorderhand, führten 17:14.

Sieben Tore erzielte Omar Ingi Magnusson in Halbzeit eins. Bildrechte: IMAGO / Eibner