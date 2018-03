Ex-Magdeburg-Torwart zeigte im ersten Abschnitt eine wahnsinns Partie und hielt gut 54 Prozent der Abschlüsse des SCM. Bildrechte: imago/Sportfoto Rudel

In der Stuttgarter Arena erzielte der SC Magdeburg zwar das erste Tor durch Matthias Musche (1.), ließ sich dann aber von sehr aktiven Stuttgartern "überrennen". So konnte sich der Tabellen-15. zwischenzeitlich bis auf sieben Tore absetzen und führte mit 10:3 (16.). Beim SCM fehlte in den Anfangsminuten die gewohnt gute Abstimmung auf dem Parkett. Viele technische Fehler und ein vor allem überragender TVB-Torwart und Ex-Magdeburger Johannes Bitter spielten den Hausherren in die Karten. Erst nach einer Auszeit von SCM-Coach Bennet Wiegert kamen die Sachsen-Anhalter so langsam ins Rollen und kämpften sich Tor um Tor ran. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Christian O`Sullivan für den 14:15-Anchluss.