Die Eisenacher gingen diesmal als Favorit in die Partie, nicht nur, weil die ersten beiden Duelle in dieser Saison an die Thüringer gingen. Die 2.800 Fans sorgten in der Werner-Aßmann-Halle für eine tolle Atmosphäre. Und die Gastgeber kamen bei zunächst extrem hitzigem Spiel besser rein und führten nach zwölf Minuten dank eines sicheren Schützen Mario Grgic mit 6:3. Dann sah Philpp Meyer auf Eisenacher Seite in der 15. Minute nach einem Gesichtstreffer den Roten Karton. Die Fouls nahmen zu, es wurde sehr emotional. Leipzig behielt in dieser heißen Phase die besseren Nerven und kam, angeführt von Luca Witzke – der schon acht Tore in der ersten Halbzeit erzielte – Tor um Tor heran. Nach 22 Minuten war die Partie beim 11:11 ausgeglichen. Die Gäste nutzten die Räume, die die nicht immer gut sortierte ThSV-Abwehr ließ, und schafften es kurz vor der Pause sogar, in Führung zu gehen. Doch Peter Walz sorgte mit zwei Treffern vom Kreis dafür, dass die Thüringer mit 18:17 in die Kabine gehen konnten.

Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen