Dem ThSV Eisenach schaffte es am Sonntag (02. Juni 2024) nicht, die Bundesliga-Saison mit einem Sieg zu beenden. Gegen den Vizemeister Füchse Berlin erreichte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann in der heimischen Werner-Assmann-Halle ein 27:31 (13:15). Bis Mitte der zweiten Halbzeit war deutlich mehr drin für die in Führung liegenden Hausherren, doch dann passierten immer wieder Fehler, die von den Füchsen eiskalt ausgenutzt wurden.