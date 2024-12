Dann drehten zunächst die Hamburger auf und zogen durch eine 6:0-Serie auf 10:15 (20.) davon. Der ThSV scheiterte in dieser Phase zu häufig an Gäste-Torhüter Robin Haug. Lange hielt der Vorsprung aber nicht, die Eisenacher konnten sich schnell wieder in die Partie zurückkämpfen. Sie verkürzten Schritt für Schritt und kamen in der 33. Minute zum erneuten Ausgleich (19:19).