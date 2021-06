Bietigheim legte einen guten Start hin und spielte sich schnell eine komfortable Führung heraus. So lief Eisenach nach Treffern von Jonathan Fischer und Christian Schäfer schon früh einem Fünf-Tore-Rückstand hinterher (4:9/8.). In der Offensive tat sich das Team von Markus Krauthoff-Murfuni zunächst schwer und konnte nur vereinzelt Erfolgserlebnisse verbuchen. Ein Dreierpack innerhalb weniger Minuten ließ Eisenach nach 22 Minuten aber neue Hoffnung schöpfen und auf 13:15 herankommen. Bis zur Halbzeitpause konnte Bietigheim den Vorsprung zwar halten, der ThSV ließ sich aber nicht abschütteln und trat dank des erfolgreichen 7-Meter-Wurfs von Adrian Wöhler beim Stand von 16:18 den Gang in die Kabinen an.