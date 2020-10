Im Nachbarschaftsvergleich zwischen dem thüringischen ThSV Eisenach und dem hessischen TV Hüttenberg konnten sich die Gastgeber nach den ersten acht Spielminuten etwas absetzen und führten zwischenzeitlich mit 8:3 (21.). Vor allem Willy Weihrauch wirbelte oft die Hüttenberger Abwehr durcheinander und war mit drei Treffern der erfolgreichste Schütze der ersten Halbzeit. Doch dann gab es einen "Bruch" in der Partie. Die Gäste kämpften sich in den letzten zehn Minuten vor der Pause noch einmal heran. So führte das Team von Markus Krauthoff-Murfuni zur Halbzeitpause nur noch mit einem Treffer (11:10).

Eisenach-Spieler Willy Weyhrauch konnte vor allem im ersten Abschnitt überzeugen. Doch danach "tauchte" auch er, wie fast das komplette Eisenacher Team ab. Bildrechte: imago images/Agentur 54 Grad