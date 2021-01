Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen auf dem Parkett. Der THC war einfach eine Klasse besser und ließ den Gästen wenig Raum ihr Spiel aufzuziehen. Bei den "Wildcats" kam vor allem aus dem Rückraum zu wenig Power und das Fehlen der verletzten Danique Boonkamp war deutlich zu spüren. Mit zahlreichen Aluminium-Treffern und drei vergebenen Siebenmetern war auch das Glück an diesem Abend nicht unbedingt auf Seiten der Aufsteigerinnen. Nach der Schlusssirene stand ein ungefährdetes 34:17 aus Sicht der Thüringerinnen zu Buche, die damit das erste Spiel im neuen Jahr für sich entscheiden und in der Tabelle ihren fünften Platz festigen konnten.