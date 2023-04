Die Handballerinnen des Thüringer HC haben vier Tage vor dem Gipfeltreffen bei Spitzenreiter Bietigheim einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Gegen Bad Wildungen hieß es vor 1.005 Zuschauern in Bad Langensalza am Ende 33:26.

Nach der dreiwöchigen Ligapause benötigte der Thüringer HC einen kleinen Anlauf, doch dann liefen die Angriffe des Tabellenzweiten. Nach sieben Minuten führte der THC mit 4:1 und auch dank einer starken Torfrau Nicole Roth wuchs der Vorsprung weiter. Oft ging es für die Vipers zu schnell. Zudem kamen die Gäste mit der offensiveren Abwehr des THC nicht zurecht. Mit vielen Gegenstößen schraubte das Müller-Team das Ergebnis auf 15:7 (22.). Doch dann schlichen sich einige Konzentrationsprobleme ein. Bad Wildungen nutzte das, erzielte drei Tore in Folge und hatte in der 30. Minute die Chance, auf 15:11 zu verkürzen. Doch der Siebenmeter landete am linken Pfosten und Annika Lott erzielte auf der anderen Seite mit dem Pausenpfiff den 16. Treffer.

Nach dem Wechsel arbeiteten sich die Gäste zunächst wieder auf vier Tore heran, bis der THC mit schnellen Tempogegenstößen glänzte und mit vielen schön herausgespielten Toren auf 24:14 (42.) davonzog. Damit war das Spiel natürlich bereits gelaufen, was man auch den Aktionen des THC anmerkte. So robbten sich die Vipers wieder bis auf fünf Tore heran (30:25/57.), erzielte dabei auch fünf Treffer in Folge. Das änderte aber nichts am klaren Sieg. Beste Werferinnen beim Thüringer HC waren Nathalie Hendrikse mit neun und Annika Lott mit acht Toren.