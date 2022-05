"Unser Ziel war, dass wir so lange wie möglich mit dem Favoriten mithalten. Das ist uns gelungen", sagte die mit sieben Toren beste THC-Werferin Kerstin Kündig nach dem Spiel im SWR. "Ich bin sehr stolz. Wir können mit erhobenem Haupt aus dem Spiel gehen. Bietigheim hat den breiteren Kader. In der zweiten Halbzeit hat sich das gezeigt."

Für THC-Trainer Herbert Müller war Bietigheim nach zwei klaren Niederlagen in der Bundesliga "für uns das erste Mal in dieser Saison schlagbar." Richtig freuen konnte sich der Coach aber nicht: "Wir haben uns selbst geschlagen. Immer wenn wir nah dran waren, haben wir kleine technische Fehler gehabt. Das war schon in der ersten Halbzeit so, da haben wir auch Siebenmeter vergeben. In der zweiten Halbzeit haben wir noch einmal alles reingeworfen. Dann darfst Du keine technischen Fehler machen. Bietigheim bestraft das gnadenlos.