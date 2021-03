Dabei waren die Gastgeberinnen gegen den Tabellenachten gut und defensiv griffig in die Partie gekommen. Bis zum 8:3 von Youngster Arwen Rühl hatte der offensiv wenig durchschlagskräftige BSV kaum etwas entgegenzusetzen (13.).



"Doch anstatt uns abzusetzen, steht es auf einmal 9:8", blickte Müller über seine in dieser Phase fahrlässige THC-Sieben entgeistert zurück: "Daran haben wir die ganze Saison schon zu knabbern." Aber wie so oft war wieder Marketa Jerabkova Verlass. Die tschechische Topscorerin erwischte einen Sahnetag und zog ihr Team fast schon allein aus dem Loch (17:11, 27.).