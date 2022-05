"Es ist schön, wenn man zumindest das kleine Finale gewinnt", sagte THC-Trainer Herbert Müller im Anschluss im "SWR". "Gestern haben wir gut gekämpft. Heute wollten wir gegen Buxtehude die Revanche, nachdem wir zwei Mal in dieser Saison gegen sie verloren hatten."

Dabei kam der THC zunächst schlecht ins Spiel und fand in den ersten Minuten keine Mittel gegen die aggressive Verteidigung des BSV. Auf der Gegenseite nutzte Buxtehude seine Chancen und spielte sich eine 4:0-Führung heraus. Als Annika Meyer die Thüringerinnen mit ihrem Anschlusstreffer endlich auf die Anzeigetafel brachte (9.) war der Bann aber gebrochen. Schnell zog der THC gleich und drehte das Spiel zu seinen Gunsten. Die an diesem Tag überragende Iskit sorgte mit einem Dreipack binnen zwei Minuten für einen Dreitore-Vorsprung (22.), der bis zur Halbzeitpause weiter ausgebaut werden konnte. Buxtehude agierte bis dahin vor allem in der Abwehr zu fahrig und fing sich immer wieder Tore nach Kontern ein.