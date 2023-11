"Was wir heute in der esten Halbzeit abgeliefert haben, war vom Allerfeinsten. Wir hatten ein unglaublich hohes Tempo, unsere Abwehr stand gut. Das war grandios", freute sich THC-Trainer Müller nach dem Spiel. "Uns war klar, dass Buxtehude kämpfen wird, deshalb haben wir in der zweiten Halbzeit noch einmal mehr investiert. Ich bin sehr stolz, dass die Mannschaft mit solch einem Ergebnis in die WM-Pause geht."