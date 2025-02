Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte konnte sich das Team von Herbert Müller am Mittwochabend (19. Februar) in der zweiten Halbzeit noch einmal deutlich steigern und fuhr vor 956 Zuschauern einen am Ende auch in der Höhe verdienten 31:26 (17:15)-Erfolg ein. Es war bereits der sechste Sieg in Folge gegen den Buxtehuder SV, bei dem Johanna Reichert und Anna Szabo mit je sieben Treffern herausstachen.