18. Spieltag

Es hat ein bisschen gedauert, ehe der Thüringer HC seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Am Ende feierte die Müller-Sieben aber einen mehr als deutlichen 38:18 (15:10)-Kantersieg gegen überforderte Gäste aus Mainz. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehten Jerabkova und Co. mächtig auf.