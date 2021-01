Nach einer frühen 3:0-Führung für die Müller-Sieben sah es so aus, als würde sich der Favorit zeitig absetzen können. Doch Ketsch fand ins Spiel, agierte im Angriff mit einer siebten Feldspielerin und kam so zu Torerfolgen. Einige technischer Fehler auf Seiten des THC sorgten dafür, dass Ketsch nach elf Minuten mit einem Tor vorne lag (4:5). Doch die Thüringerinnen berappelten sich und erhöhten die Konzentration an beiden Ende der Platte. Torhüterin Marie Skurtveit Davidsen konnte sich mehrfach auszeichnen, dazu lief vorne der Angriff heiß. So stand es zur Pause 17:10.