Handball | Bundesliga Thüringer HC siegt und sichert EHF-Platz

Nachholer vom 27. Spieltag

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den achten Heimsieg in Serie gefeiert. Gegen die Neckarsulmer Sport-Union setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwochabend ungefährdet mit 36:29 (20:14) durch. Die Thüringerinnen (41:17 Punkte) können damit nicht mehr vom fünften Platz verdrängt werden, der zur Teilnahme an der EHF European League berechtigt.