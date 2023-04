Machen die Handballerinnen des Thüringer HC die Meisterschaft doch noch einmal spannend? Mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch (19 Uhr im Live-Ticker) beim Spitzenreiter in Bieitigheim wäre plötzlich wieder alles offen und der Liga-Primus könnte Wackelpudding-Beine bekommen. Und das, trotz der famosen Serie von 52 Siegen in der Bundesliga in Folge.