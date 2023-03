THC-Torfrau Schjött Matchwinnerin

Nach einem 1:8-Fehlstart in Sola vor einer Woche verschlief der THC auch in eigener Halle den Start: Nach zwei Minuten stand des 0:3, nach sechs Minuten 2:5. Vor allem mit den schnellen Kontern der Norwegerinnen kam der THC nicht zurecht. Doch vor der mit 1.100 Zuschauern ausverkauften Salza-Halle in Bad Langensalza fing sich der THC wieder, konnte ausgleichen (6:6/9.). Die THC-Abwehr packte nun energischer zu, Matchwinnerin war aber Torfrau Irma Schjött, die im gesamten Spiel 14 Sola-Würfe und damit 45 Prozent der Angriffe der Gäste entschärfte. Immer wieder entschärfte THC-Torfrau Schjött (li.) Sola-Angriffe. Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen

Von 9:9 auf 15:9

Die starke THC-Abwehr ließ noch in der ersten Hälfte rund 13 Minuten kein Gegentor zu. In dieser Phase zog der THC von 9:9 (13.) auf 15:9 (25.) davon. Mit 16:12 ging es in die Pause. Als Dominika Zachova (32.) und Johanna Stockschlader (33.) nach dem Wechsel auf 18:12 erhöhten, sah es schon nach einem klaren THC-Sieg aus. Doch Sola gab sich nicht auf und konterte sich mit vier Toren in Folge auf 18:16 (38.) heran.

Entscheidung in der Schlussphase

Nun entwickeltet sich eine offene und von hektischen Abschlüssen bestimmte Partie. Näher als auf zwei Tore kam Sola aber nicht heran. Und in der Schlussphase sorgten Vilma Holmberg (51.) und Nathalie Hendrikse (54.) mit ihren Toren zum 25:20 für die Vorentscheidung. Als kurz darauf die Schlusssirene ertönte, gab es kein Halten mehr, Spielerinnen und Trainer Herbert Müller feierten den historischen THC-Erfolg. Bildrechte: IMAGO / foto2press

Ikast bereits im Final Four