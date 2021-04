Metzingen, Dortmund und Neckarsulm – es sind die entscheidenden Wochen für die Handballerinnen des Thüringer HC. Und der musste gegen die Tussies erneut mit einem kleinen Kader antreten. In der Anfangsviertelstunde hatte das Müller-Team Probleme, aus dem Rückraum zu treffen, lag da mit 4:7 in Rückstand. Eine großartige Torfrau Marie Davidsen hielt den THC im Spiel, parierte alle drei Siebenmeter der ersten Halbzeit. Und die Thüringerinnen kämpften sich rein ins Spiel, agierten variabler über die Außen und den Kreis und schafften beim 9:8 durch Josefine Hubsr die Führung. Und als sich gegen Ende des ersten Durchgangs bei Metzingen die technischen Fehler häuften, schlugen die Gastgeberinnen eiskalt zu, schraubten das Ergebnis noch auf 16:11. Bitter allerdings: Asli Iskit verletzte sich bei einer Angriffsaktion vermutlich am Ellenbogen und schied aus.

Josefine Huber vom Thüringer HC setzt sich durch. Bildrechte: imago images/Christian Heilwagen