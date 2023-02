In der Gruppe D der European League ist dem THC der Sieg damit nicht mehr zu nehmen. Nur noch eine Partie steht an, ein Auswärtsspiel gegen Paris (18. Februar 2023), der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ramnicu Valcea ist aber schon vier Punkte groß. Damit kann das Müller-Team sich guten Gewissens auf die K.o.-Phase einstellen. Für Vac bedeutet die Niederlage dagegen das definitive Aus. Vor dem finalen Gruppenduell steht aber bereits am Mittwoch, den 15. Februar, ab 19.30 Uhr das Auswärtsduell des THC gegen den Buxtehuder SV an.