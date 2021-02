Nicht einmal 48 Stunden nach der knappen 29:31-Niederlage am Freitagabend bei der HSG Blomberg-Lippe hat der Thüringer HC am Sonntagnachmittag einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann gegen den VfL Oldenburg mit 27:22 (14:11).

Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, die Führung wechselte hin und her. Dann brachte Kerstin Kündig die Gastgeberinnen zum ersten Mal mit drei Toren in Führung (8:5/16.). Die Freude bei den Thüringerinnen währte jedoch nicht lange, die Gäste aus Oldenburg ließen sich nicht abschütteln und kamen wieder heran (11:11/25.). Durch zwei Strafen in der Schlussphase der ersten Halbzeit brachten sie sich jedoch selbst um ihren Lohn, der THC zog bis zur Halbzeit-Sirene wieder auf 14:11 davon.