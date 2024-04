In Durchgang zwei ging das ungefährdete Torfestival in die zweite Runde. Der Thüringer HC gab das Zepter über die gesamte Spielzeit nicht ab (23:28/41.). Als der Vorsprung auf nur noch sechs Zähler zurückging, antworteten die Thrüingerinnen mit einem 4:0-Lauf zum 33:24 (47.). Die torreiche Partie endete mit 42:33, damit geht der THC einen großen Schritt in Richtung Europa. Die beste Werferin der Gastgeberinnen wurde Kathrin Pichlmeier mit 14 Treffern.



Die Mannschaft von Herbert Müller ist am Dienstag bereits in Metzingen gefordert (30. April, 19:30 Uhr).