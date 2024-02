Es war das erwartete Spitzenspiel an der Förde. In dem die Gastgeber anfangs etwas mehr Fortune hatten und in der vierten Minute auf 1:3 aus Sicht des SCM stellten. Doch die Wiegert-Truppe ließ sich nicht beirren, spielte ihren Stiefel runter. Ein 6:0-Lauf folgte alsbald, Magdeburg führte mit 10:5. Dabei erzielte Kapitän Christian O’Sullivan sein 500. HBL-Tor. Es sah nach Feiertagsstimmung aus, spätestens als Oscar Bergendahl in der 23. Minute auf 14:7 stellte. Doch dann verloren die Elbestädter etwas den Faden, Kiel wechselte im Tor und Tomas Mrkva wuchs über sich hinaus, hielt selbst im Eins-gegen-Eins gegen den bis dato überragenden Tim Hornke (fünf Tore in Durchgang eins, am Ende neun Treffer). Und so kamen die Hausherren heran, trotz eines Feldverweises gegen Domagoj Duvnjak (28. Minute). Mit nur zwei Toren Vorsprung ging es für die Magdeburger in die Kabine.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner