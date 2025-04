Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen engen Schlagabtausch. Es dauerte bis zur 16. Minute, ehe Dessau erstmals in Führung ging (6:7). Obwohl der DRHV danach mehr Spielanteile hatte, gelang es nicht, den Vorsprung auf mehr als zwei Tore auszubauen.

Ferndorf scheiterte immer wieder an Dessau-Keeper Philip Ambrosius, der in der ersten Halbzeit auf starke sechs Paraden kam. Dennoch blieben die Gastgeber dran und gingen kurz vor der Pause in Unterzahl sogar wieder in Führung (13:12/30.).