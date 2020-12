Handball | 2. Bundesliga EHV Aue müht sich vergeblich beim TuS N-Lübbecke

Nachholpartie vom 8. Spieltag

Der EHV Aue hat das Zweitligaspiel beim TuS N-Lübbecke mit 24:28 (11:12) verloren. Dabei bot das Team von EHV-Interimscoach Runar Sigtryggsson dem Aufstiegskandidat ordentlich Paroli. Letztlich verpasste es der Liga-Sechste Aue am Dienstag (16.12.2020), in der Tabelle an den Ostwestfalen vorbeizuziehen.