Nach zwei Niederlagen in Folge ist der HC Elbflorenz am Montag (14. April 2025) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Cheftrainer André Haber gewann die Partie des 27. Spieltages beim TuS N-Lübbecke in der Merkur-Arena mit 28:24 (12:10).