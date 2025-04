In der Schlussphase war es dann der starke Philip Ambrosius im Tor, der Dessau-Roßlau mit mehreren Paraden auf die Siegerstraße brachte. Wenige Sekunden vor dem Ende scheiterte der Essener Felix Eißing am Pfosten. Der DRHV kam in Ballbesitz und bejubelte kurz darauf einen weiteren Auswärtserfolg.

Es war bereits der achte in der laufenden Saison. Die Auswärtsstärke ist in der ausgeglichenen Liga aktuell auch die Lebensversicherung der Dessau-Roßlauer. Denn während das Team in Auswärtstabelle auf Platz zwei liegt, steht es in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz. Das würde sich bei einem Sieg am kommenden Wochenende gegen Bayer Dormagen nicht ändern. Mit Blick auf die Gesamttabelle könnte Dessau die nächsten Punkte aber auch zuhause gut gebrauchen.