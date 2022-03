Die Gäste aus dem Erzgebirge starteten furios. Nach acht Minuten führte der Underdog mit 5:1. Im Anschluss brachten drei Zeitstrafen den EHV etwas aus dem Konzept und TUSEM wieder heran (6:5/14.). Danach wurde Essen immer stärker und ging erstmals in der 21. Minute in Führung (8:7). Mehr als zwei Tore konnte sich der Favorit jedoch nicht absetzen. Mit einem knappen 11:12-Rückstand ging es für Aue in die Pause.