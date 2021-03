In der 2. Handball-Bundesliga schlittert der EHV Aue in eine kleine Krise. Am Mittwoch unterlagen die Sachsen beim Tabellenvorletzten TV Emsdetten klar mit 28:35. Schon im Derby gegen den HC Elbflorenz hatte es beim 22:35 diese Anzahl an Gegentoren gehagelt. Insgesamt ist es die dritte Niederlage in Folge.