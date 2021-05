Eisenach tat sich von Beginn an gegen engagiert auftretende Gastgeber schwer. Nach 16 Minuten lagen die Thüringer erstmals mit drei Toren zurück (7:10). Der ThSV fand in der Folge kaum Lücken in der aggressiven Abwehr des TVE, zudem zeigte Emsdetten-Keeper Konstatin Madert einige gute Paraden. In der 23. Minute führten die Gastgeber bereits mit vier Toren (13:9). doch Eisenach konnte den Rückstand bis zur Pause zumindest auf zwei Treffer verkürzen (15:17.)