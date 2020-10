Mit 7:5 Punkten rutschten die Leipziger vorerst ins dicht gedrängte Tabellenmittelfeld ab. Die ersatzgeschwächten Gäste lagen in Stuttgart kein einziges Mal in Führung und liefen beständig einem Rückstand hinterher. Bis zum 12:13 kurz vor der Pause hielten sie jedoch den Anschluss, ehe sich die ebenfalls gut in die Saison gestarteten Stuttgarter mit einer 7:2-Serie auf 20:14 absetzten (42. Minute). Zwar kämpften sich die Sachsen noch einmal auf 21:23 heran, doch insgesamt mangelte es in den Schlüsselmomenten an Durchschlagskraft, um den Sieg des TVB ernsthaft gefährden zu können. Gegen Nationaltorwart Johannes "Jogi" Bitter waren die Leipziger häufig zweiter Sieger.

Leipzigs Interimstrainer Milos Putera Bildrechte: imago images / Sportfoto Rudel