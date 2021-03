Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Auswärtssieg eingefahren und ist wettbewerbsübergreifend seit 21 Spielen ungeschlagen. Beim TVB Stuttgart siegten die Elbestädter am Sonntag 32:22 (16:14) und schoben sich wieder auf Tabellenrang zwei. Bester Werfer der Magdeburger war Omar Magnusson mit neun Treffern, für Stuttgart trafen gleich drei Spieler mit vier Toren am häufigsten.