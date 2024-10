Der SCM brauchte einige Minuten, um in die Partie zu kommen. Besonders Lenny Rubin forderte die Magdeburger Defensive zu Beginn (5:6). Ab der 10. Minute rissen die Mannen von Bennet Wiegert die Partie allerdings an sich. Gedankenschnell verwandelte der Deutsche Meister einen Tempogegenstoß nach dem anderen, sodass ein 4:0-Lauf den Gästen ein erstes Polster verschaffte. Der TVB kam in dieser Phase kaum hinterher.