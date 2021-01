Handball | Bundesliga Trotz starker zweiter Hälfte: "Wildcats" unterliegen Metzingen

Hauptinhalt

15. Spieltag

Union Halle-Neustadt hat die vierte Niederlage in Folge kassiert und bleibt im neuen Jahr ohne Punktgewinn in der Bundesliga. Das Team von Trainer Jan-Henning Himborn verlor am Samstag gegen die TuS Metzingen trotz starker zweiter Halbzeit mit 23:26 (9:16).