Den Leipzigern war bewusst, welche Atmosphäre sie beim VfL Gummersbach erwartet. Und in den ersten acht Minuten bliebt das Haber-Team eiskalt, führte mit 5:3 und stand vor allem in der Deckung sicher. Dann aber schlichen sich die ersten technischen Fehler ein, vorn scheiterten die Sachsen immer wieder am starken Keeper Tibor Ivanisevic und hinten wurden die Lücken größer. Nach vier Toren in Folge stand es 7:5 für Gummersbach und Leipzig blieb danach zwar dran, schaffte aber bis zur Halbzeit nicht mehr den Ausgleich. Und kassierte mit dem Pausenpfiff auch noch den Gegentreffer zum 19:21.