Der HC Elbflorenz hat am Mittwochabend seine Erfolgsserie fortgesetzt und mit 21:20 (10:10) gegen den TUSEM Essen gewonnen und somit den vierten Sieg in Folge eingesackt. Dabei hatten die Sachsen mit Keeper Marino Mallwitz den entscheidenden Mann auf der Platte.



Zwischen den beiden Teams entwickelte sich von Anfang an eine hart umkämpfte Partie. Vor allem in der Abwehr ähnelte sich das Spielsystem stark. Die Außen gingen früh auf den Gegner drauf und die Mitte machte dicht. Ein schweres und vor allem mühsames Los für den Angriff. So verwunderte es nicht, dass nach 20 Minuten lediglich acht Tore fielen. Doch Elbflorenz-Dauerbrenner Lukas Wucherpfennig konnte offensiv mal wieder überzeugen und traf fünf Mal. Mit 10:10 ging es in die Pausenkabine.



Auch im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer in der Dresdner Arena ein ständiges Hin und Her. Das Team von Rico Göde kämpfte, kratzte und konnte nach gut 34 Minuten mal wieder in Führung gehen (51/19:18). Juliius Dierberg ließ die Halle beben und setzte die Grundlage für den packenden Showdown. Die Gäste aus dem Ruhrpott versuchten noch einmal Alles, aber die Dresdner brachten die Ein-Tore-Führung über das Ziel weil der starke HCE-Keeper Marino Mallwitz den entscheidenden Wurf hielt.



Bei den Sachsen konnten vor allem die treffsicheren Julius Dierberg und Lukas Wucherpfennig mit acht und sieben Treffern überzeugen.