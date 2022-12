Der HC Elbflorenz ist einfach nicht zu stoppen und hat am Samstagabend (17.12.2022) den fünften Sieg in Folge eingesackt und mit 31:27 (12:14) gegen den HC Empor Rostock gewonnen. Dabei ließ sich das Göde-Team auch von zwei personellen Ausfällen nicht aus der Ruhe bringen.

Im Gegensatz zum knappen Heimsieg gegen TUSEM Essen legten die Sachsen von Anfang an ein anderes Spieltempo auf die Platte. Der HCE agierte fokussiert in der Abwehr und provozierte viele einfache Fehler der Gäste aus dem hohen Norden. Diese verwerte meist Top-Scorer Lukas Wucherpfennig, so dass die Hausherren zwischenzeitlich mit bis zu fünf Toren führten (17./10:5). Doch durch Verletzungen von Julius Dierberg und Wucherpfennig verlor der HCE komplett den Faden und hatte dazu noch ordentliches Aluminium-Pech (dreimal Pfosten & zweimal Latte) im Angriff. Empor Rostock nutzte seine Chancen auf der anderen Seite und ging nach einem 8:12-Rückstand (22.) mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit-Pause.