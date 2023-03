Eisenach startete energiegeladen und baute durch einen gut aufgelegten Fynn Hangstein konstant die Führung in den ersten Minuten aus. 7:4 hieß es bereits in der zehnten Minute für die Gastgeber nach Hangsteins drittem Treffer. Der Tabellenzehnte aus Essen blieb aber hartnäckig und kämpfte sich langsam ran. Besonders in den letzten Minuten stand die Abwehr der Gastgeber sehr souverän – Eisenach gelangen nur zwei Treffer nach der 17. Minute, sodass Essen sich mit 13:12 zum Halbzeitpfiff in Führung brachte.

Auch nach dem Seitenwechsel ging der Eisenacher Matchplan nicht auf, obwohl Misha Kaufmann viel im Personal rotierte. Essen blieb konstant in Front, musste nur in der Crunchtime kurz zittern, als Hangstein und Peter Walz (56.) den ThSV nochmal auf einen Treffer zum 22:23 heranbrachten. Letztlich fehlte den Thüringern aber die zündende Idee im Schlussspurt und Essen behielt zwei verdiente Punkte in der heimischen Sporthalle am Hallo. Bester Torschütze der Thüringer war wieder einmal Fynn Hangstein (acht Treffer).

Offensiv tat sich der ThSV zunehmend schwer, auch von der Siebenmeterlinie. Wenn Verteidigung des TuSEM scheiterte, dann war Keeper Lukas Diedrich zur Stelle. Bildrechte: IMAGO / RHR-Foto

Dessau-Roßlau mit Pech in Großwallstadt