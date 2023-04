Die Gäste starteten etwas besser in die Partie. Eisenach baute ruhig auf, spielte geduldig nach vorne. Jonas Ulshöfer brachte den ThSV mit drei Toren in Führung (4:1, achte Minute). Dessau war wie gewohnt besonders bei Gegenstößen brandgefährlich. Und kam dank zwei Treffern in Überzahl wieder heran. Eisenach-Coach Mischa Kaufmann nahm den Torhüter runter, Dessau traf doppelt in den leeren Kasten. Jakub Hrstka glich in der Folge aus (16.). Die Wartburgstädter verloren etwas den Faden, Max Emanuel brachte den DRHV in der 24. Minute erstmals in Front (10:9). Eine intensive aber faire Partie ging ausgeglichen in die Pause (13:13).