Die Biber ließen nur im ersten Durchgang Zweifel am Sieg gegen das Kellerkind aus Konstanz aufkommen. Das Team von Uwe Jungandreas machte viele leichte Fehler, verschleppte zu oft das Spiel. Der Coach der Dessauer rotierte viel durch, so stand zu Beginn Janik Patzwaldt im Kasten. Die HSG hielt dagegen, doch waren den Bauhausstäädtern nicht gewachsen. Nach der Pause drehte der DRHV auf und zog bis auf sieben Tore davon (54. Minute). Bester Werfer der Biber war Vincent Sohmann, der jeden seiner neun Treffer traf. Dessau hat damit nach zuletzt zwei Niederlagen den wichtigen Turnaround im Saisonendspurt geschafft und steht auf Platz drei der Tabelle.

Nach einem torreichen Beginn in Bietigheim stand es nach vier Minuten 3:3. Doch dann verflachte das spielerische Niveau, Fouls und übertriebene Härte zeichneten das Spiel in Halbzeit eins. Sieben Zwei-Minuten-Strafen zeigten die Schiedsrichter im ersten Durchgang. Eisenach fand nicht ins Spiel und so gingen die Wartburgstädter verdient mit einem vier-Tore-Rückstand in die Kabine.