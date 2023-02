In der Werner-Aßmann-Halle legten die gastgeber einen astreinen Start hin. Top-Scorer Fynn Hangstein und Co. zeigten von Beginn an Biss und eine enorme Angriffslust, die bereits zu einem schnellen 3:0-Vorsprung führten. Erst in der 7. Spielminute kamen die Gäste aus Hagen zum Zug und konnten zum ersten Mal die gut zupackende ThSV-Abwehr überwinden. Vor allem Hangstein (4), Alexander Saul (4) und Ante Tokic (3) sorgten mit elf Toren dafür, dass das Kaufmann-Team mit einer komfortablen Führung in die Pause ging.

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Gastgeber die bestimmenden Mannschaft, ohne jedoch für eine Vorentscheidung zu sorgen. So konnten die Hagener immer im Dunstkreis des ThSV bleiben und verkürzten zwischenzeitlich auf 20:22 (49.). Vor allem fiel auf, dass die Gastgeber gerade in der Abwehr nicht mehr so stabil agierten und den Westfalenern "einfache" Tore gerade zu auferlegten. Doch am Ende wurschtelten sich die wartburgstädter gerade so durch und konnten auch das sechste Spiel in Folge für sich entscheiden.