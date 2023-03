ThSV-Coach Kaufmann schien in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Eisenach war nun das bessere Team. Rückraumspieler Saul traf wie er wollte, war mit fünf Toren bester Schütze des ThSV. Letztendlich gewannen die Favoriten aus Eisenach deutlicher als verdient. Damit bleiben die Thüringer in der Tabelle oben dran.

Der Dessau-Rosslauer HV hat sich in einem torreichen Spiel gegen TUSEM Essen beim 38:30 den nächsten Sieg gekrallt und bleibt mit 36 Punkten weiterhin in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga.

Das Spiel in der Anhalt-Arena hatte es in sich. In der ersten Viertelstunde mussten bereits zwei Spieler mit Rot vom Parkett, je einer beider Mannschaften. Ansonsten blieb das Spiel lange eng, bis Dessau nach 20 Minuten konsequenter vor dem Tor agierte und zwischenzeitlich auf 20:15 davonzog. Bis zur Pause kam Essen wieder auf 17:20 heran und konnte nach dem Wechsel sogar auf ein Tor verkürzen. Dann aber zog das Spiel der Gastgeber an, die Biber standen nun in der Abwehr viel besser, während Essens Versuch, mit sieben Feldspielern zu agieren, völlig nach hinten losging. Nach 47 Minuten führte das Team von Jungandreas bereits mit 30:24, eine Art Vorentscheidung. Dessau ließ sich nun nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Beste Werfer der Gastgeber waren Yannick-Marcos Pust mit zehn und Timo Löser mit neun Toren.