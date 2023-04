Beide Teams begegneten sich in der ersten Hälfte auf Augenhöhe, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Dabei glänzte Dresdens Stavast mit acht Toren. Bei den Eulen war Keeper Urbic mit acht Paraden bester Akteur. Mit einem knappen 16:17-Rückstand ging es für den HCE in die Pause. In der zweiten Hälfte hielt Dresden bis zum 19:19 mit, doch dann setzte sich Ludwigshafen immer weiter ab. So lagen die Gäste in der 48. Minute erstmals mit sieben Toren zurück (23:30). In den letzten zehn Minuten der Partie startete der HCE nochmals eine Aufholjagd und kam auf zwei Treffer heran (29:31/56.). Die Platzherren zogen im Anschluss jedoch wieder die Zügel an und besiegelten somit die Dresdner Auswärtsniederlage.