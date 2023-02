Im Anschluss fand der ThSV langsam zu seiner Form, blieb aber dennoch oft am Keeper der Hausherren hängen und trug den Rückstand die gesamte erste Halbzeit mit sich herum. Vor allem dem sonst so gefährlichen Fynn Hangstein fehlte der Zugang zum Spiel – nur ein Treffer gelang dem Top-Scorer und das aus sieben Metern (21.). Ein weiteren Strafwurf blieb zuvor bereits an Klockmann hängen. Mit einer durchaus verdienten Halbzeitführung von 12:10 gingen die Hausherren in dieser punktearmen Partie in die Halbzeitpause.